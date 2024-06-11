疑幫涉詐團律師男友謀劃 桃園女檢察官移送評鑑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園11日電）桃園地檢署吳姓女檢察官涉嫌幫助替詐團辯護的律師男友朱一品謀劃。桃檢今天表示，經查吳女行為雖然未達觸法，但仍依法官法相關規定，函送檢察官評鑑委員會評鑑。

律師朱一品為詐團辯護涉嫌洩密，與律師鄭鴻威等人遭起訴；朱一品女友是桃園地檢署吳姓女檢察官，在4月間自請調查是否涉及行政不法。

桃園地檢署今天向媒體表示，吳姓女檢察官因男友朱一品犯罪而自請調查案，經調查後已移付檢察官評鑑委員會個案評鑑；經約談吳檢察官、比對相關卷證及就其同意提供之手機進行數位採證調查後，已於5月31日調查完畢。

桃檢表示，調查認為吳檢察官並非該詐欺集團上游成員「吳檢察官」之人，也與男友朱一品所涉台北地檢署起訴案件中接受鄭鴻威分派案件無關。

桃檢表示，針對吳檢察官與朱一品通話內容疑涉有不當部分，吳檢察官認為均是基於男女朋友間私人訊息，並非檢察官執行職務，或以檢察官身分對外之行為、言語。

桃檢認為，檢察官言行須受更高道德標準檢視，應由客觀公正外部人評價，故本案仍依法官法相關規定，於6月4日函送檢察官評鑑委員會評鑑。（編輯：方沛清）1130611