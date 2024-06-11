台3線卓蘭段山壁落石交管 下午4時恢復正常通行
2024/6/11 18:01（6/11 18:06 更新）
（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗縣台3線146公里處、卓蘭路段今天發生落石坍方，石塊散落車道，所幸未砸中人車，警方緊急管制此路段單線雙向通行，並由公路局派員清除，下午4時恢復正常通行。
苗栗縣警察局大湖分局指出，卓蘭分駐所凌晨零時20分許接獲報案稱卓蘭鎮台3線146公里處有落石影響交通，員警趕赴現場發現，因連日降雨導致山壁土石鬆動，大小不一的石塊坍落、散布車道，影響行車安全，所幸未波及人車。
警方在現場放置警示三角錐及爆閃燈，提醒行經此路段人車注意前方路況，並先清理體積較小的落石、樹枝移置路旁，管制此路段南北單線雙向通行。
道路主管機關公路局中區養護工程分局苗栗工務段表示，接獲通報後即派廠商前往清除落石，下午4時已清理完成，恢復正常通行。
警方提醒，梅雨季節期間，行車應提高警覺，留意路樹滑落及土石坍塌等情形，以確保安全，若發現路樹、落石坍方情形，盡速通知相關單位或報請警方處理。（編輯：戴光育）1130611
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