黃立雄欠稅上千萬無法清償 士林分署發布禁奢令

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（中央社記者謝幸恩台北12日電）黃立雄涉貴婦奈奈詐欺案，日前返台歸案，由於黃立雄欠稅7130萬餘元，被法務部行政執行署士林分署列為欠稅大戶，至今仍然無法提出清償計畫，士林分署昨天對黃立雄發布禁奢令。

貴婦奈奈（蘇陳端）和黃博健合開的「杏立博全」醫美診所涉嫌惡性倒閉，民國107年間無預警歇業，積欠多家廠商欠款，貴婦奈奈和黃博健與掛名診所院長的黃立雄去向不明，遭民眾提告詐欺，因遲未到案遭台北地檢署通緝。

法務部調查局掌握貴婦奈奈、黃博健、黃立雄潛逃到加拿大多倫多，108年間將3人列入外逃通緝犯名單。今年5月間調查局把黃立雄與妻子黃林麗真押解返台，並分別解送台北地檢署、士林地檢署歸案。

由於黃立雄積欠多年度的綜合所得稅及罰鍰，欠稅金額約新台幣7130萬9322元，被法務部行政執行署士林分署列為欠稅大戶。士林分署日前通知黃立雄說明欠稅情形，給黃立雄1個月時間向國稅局清查欠稅項目，並提出清償計畫。

士林分署指出，由於黃立雄於期限後未提出清償計畫，昨天已對黃立雄核發俗稱「禁奢令」，的禁止命令，將於7月1日把黃立雄列入行政執行署禁奢大戶檢舉公告。

「禁奢令」包括禁止搭乘計程車、高鐵、飛機，禁止進入酒店、夜店，每月生活費不得超過2萬4000元等，並定期發布獎勵檢舉公告，民眾也可提供禁奢大戶違反禁止命令的事證，獎金最高可達100萬元。（編輯：張銘坤）1130612