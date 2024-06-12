台中女燒肉店吃霸王餐 警到場還想打包遭法辦

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（中央社記者蘇木春台中12日電）邱姓女子日前到台中南屯1家燒肉店點了近萬元餐點，結帳時卻向店家表示沒錢，員警到場要將她帶回，邱女竟詢問能否打包。邱女非首次吃霸王餐，專挑高檔餐廳下手，遭依詐欺罪送辦。

台中市警察局第四分局今天表示，黎明派出所6日晚間10時多接獲南屯區永春路1家燒肉店報案，邱女到店內用餐卻不願意付錢，請警方到場處理。

警方查出，43歲邱姓女子吃霸王餐行為已非首次，有些店家選擇以和為貴不願報案，但邱女卻接連犯案，並專挑高檔餐廳下手。當天邱女到案發餐廳，1人點乾熟丁骨、日本和牛牛排及冰淇淋甜點等，總計新台幣9199元餐點。

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起初店家不以為意，直到店家快打烊時，店員遞上近萬元帳單，邱女當即表示沒錢支付，並請店家報警，還提出自願留下來洗盤子抵餐費。

員警到場時，邱女仍在座位上用餐，即便得知要被帶回警局偵辦，仍詢問店家可否將剩下的食材打包，雖邱女向警方表示自己的薪水足以支應餐費，卻又說未帶錢出門，遭員警指正後，被依詐欺現行犯當場逮捕，警方將她依法送辦。（編輯：郭諭儒）1130612