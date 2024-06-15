高雄汽修廠槍擊案 2名涉案槍手遭逮捕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄15日電）高雄大寮一間汽車維修廠14日遭不明人士開槍，警方案發當天查緝涉案蔡姓車主、潘姓共犯到案，今天循線分別在台中和屏東逮捕2名涉案槍手、扣2把槍，犯案動機及槍械來源待釐清。

高雄市警察局林園分局表示，經調閱事發周邊監視器，初步研判有2人涉案，掌握情資上午8時許派員至台中一間汽車旅館攻堅逮捕尹姓嫌犯、查扣涉案1把短槍，遭逮尹男一度因跳窗逃跑造成身體不適，幸無大礙。另一名涉案陳姓嫌犯則在下午主動向屏東警方投案、交出1把長槍並坦承犯案。

警方表示，嘉義蔡姓車主供稱是將自己名義借由他人貸款買車，沒有看過實車；潘姓共犯則是在尹姓、陳姓2人到屏東河堤邊棄車後負責接應離開案發現場。

警方指出，汽修廠稱未與人結怨，不清楚為何遭槍擊，另涉案尹姓、陳姓2人皆有前科，將持續向上溯源追查是否受人教唆以釐清案情。

高雄市大寮區一間汽車維修廠14日上午遭人開槍，鐵門留有彈孔且地上有20個彈殼，幸無人傷；員警趕往現場發現槍手已離去。（編輯：吳協昌）1130615