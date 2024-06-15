男子疑賭博借錢欠債遭擄 板橋警攻堅救出逮5嫌

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）康姓男子疑因債務糾紛，在板橋區館前東路遭人擄走。板橋警方今晚表示，警方以車追人，調閱監視畫面擴大追查，進而於新莊區攻堅救出康男，查獲涉嫌擄人的楊姓男子等5人移送。

板橋警分局晚間發布新聞資料指出，昨日凌晨接獲報案，康姓男子疑遭債主擄走並要求還債，康男當時遭人強拉至樓下，對方並攔下計程車把康男強行帶走後，失去聯繫。

警方表示，獲報後組專案小組偵辦，小組成員調閱計監視器畫面，發現5名犯嫌在新莊區下車，並帶康男進入一處大樓內。

專案小組成員隨後前往現場埋伏，昨天凌晨3時許攻堅，當場查獲嫌疑人楊姓、趙姓、陳姓、游姓及傅姓男子等5人，查扣行動電話5支，並救出遭擄的康男。

警方初步調查，康男疑因賭博欠下債務，向楊姓友人借款新台幣150萬元，並簽下本票300萬。

板橋警分局表示，詢問後，將楊姓男子等5人依妨害自由及恐嚇罪嫌，移送檢方偵辦。

警方呼籲，遇有糾紛事件應保持理性，並尋求正當途徑解決，切勿私下以暴力處理。（編輯：戴光育）1130615