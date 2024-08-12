楊梅警跨區情蒐與匪駁火中彈 持槍通緝犯仍逃

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（中央社記者吳睿騏桃園12日電）桃園市警局楊梅分局今晚表示，偵查隊員2度到新竹進行情資探訪，卻遭何姓通緝犯開槍射擊，造成陳姓偵查佐右背中槍送醫後幸無生命危險，警方已鎖定嫌犯逃逸地區持續派員追捕。

楊梅分局晚間發布新聞稿表示，分局於7月31日接獲某社區通報有毒品通緝犯，員警獲報後在楊梅區裕成南路攔查何姓毒品通緝犯，但犯嫌拒檢逃逸。

楊梅分局指出，警方於8月11日再接獲相關情資，偵查隊第三小隊陳姓小隊長與吳姓偵查佐在當晚11時10分前往新竹市香山區何嫌租屋處情蒐，卻在租屋處前停車場遭何男認出，何男隨即亮槍並對空鳴槍後逃逸，員警因未攜帶槍械也沒有任何防護裝備，加上視線遭阻擋不清楚犯嫌去處，因此未進行通報，並返回楊梅分局。

楊梅分局說，吳姓偵查佐與另名陳姓偵查佐為續探何男行蹤，攜帶裝備後於今天凌晨前往何嫌女友租屋處查訪，1時40分許抵達新竹縣湖口鄉大智路一帶，發現新湖分局新工派出所正在追緝1名犯嫌，上前查看正是何男，因此立即以偵防車協助攔檢。

楊梅分局表示，沒想到何男突然持槍對偵防車射擊數槍，導致陳姓員警右背中彈一發，但陳姓員警中槍後仍不顧傷勢立即下車回擊2槍，無奈仍遭犯嫌逃逸，幸好陳姓員警送醫治療後無生命危險，楊梅分局後續將與新湖分局合作查緝犯嫌到案。（編輯：方沛清）1130812