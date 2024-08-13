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台南六甲民宅火災5死 疑可燃液體雜物多、鐵皮加蓋造成迅速延燒

2024/8/13 10:08（8/13 10:47 更新）
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台南市六甲區珊瑚路1棟民宅13日凌晨發生大火，屋內1家5口受困，消防人員清晨5時撲滅火勢，上午陸續尋獲5具焦屍，市長黃偉哲（前左2）也趕赴現場關心。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年8月13日
台南市六甲區珊瑚路1棟民宅13日凌晨發生大火，屋內1家5口受困，消防人員清晨5時撲滅火勢，上午陸續尋獲5具焦屍，市長黃偉哲（前左2）也趕赴現場關心。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年8月13日
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（中央社記者張榮祥台南13日電）台南市六甲區珊瑚路1棟民宅今天凌晨發生大火，屋內1家5口受困，消防人員清晨5時撲滅火勢，上午9時許已陸續尋獲5具焦屍，市長黃偉哲也趕往關心，起火原因有待調查確認。

台南市消防局今天凌晨2時36分獲報，六甲區珊瑚路1棟民宅發生火警，3樓層全面燃燒，屋內1家5口受困在3樓後方陽台鐵皮屋中，消防局出動19車、37人趕往灌救，凌晨4時19分控制火勢，清晨5時撲滅。

不過，當時屋內高溫，消防人員搜救困難，直到上午7時12分才在3樓後方發現2具焦屍，8時31分在3樓後方找到第3具焦屍，8時43分在3樓後方尋獲第4具焦屍，上午9時6分在3樓後方洗衣間尋獲第5具焦屍，消防局正在釐清家屬關係和位置。

消防局初步調查，屋內5人分別是44歲陳姓男子與39歲伍姓女子夫妻、18歲大兒子、15歲二兒子及8歲小女兒，大女兒則在國外。

消防人員告訴中央社記者，火警發生地點是農機行，疑堆滿雜物和可燃液體，起火後迅速燃燒，初判起火點在1樓，但仍需調查釐清，遺體有待相驗。

黃偉哲也趕到現場關心慰問，指示協助火災善後。消防局表示，火警現場是農機行，雜物較多，疑引發較大火勢；頂樓又是鐵皮加蓋，也是火勢迅速延燒可能原因。（編輯：張雅淨）1130813

台南市六甲區珊瑚路1棟民宅13日凌晨發生大火，屋內1家5口受困，火勢撲滅後，消防人員已尋獲3具焦屍。（讀者提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年8月13日
台南市六甲區珊瑚路1棟民宅13日凌晨發生大火，屋內1家5口受困，火勢撲滅後，消防人員已尋獲3具焦屍。（讀者提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年8月13日
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