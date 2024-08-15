台南六甲農機行大火5死 市府開設專戶代收捐款

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（中央社記者張榮祥台南15日電）台南市六甲區珊瑚路1家農機行13日凌晨發生大火，屋內一家5口葬身火窟，僅13歲長女出國逃過一劫，台南市長黃偉哲已指示開設專戶代收捐款，以確保未來生活照顧及就學無虞。

台南市政府今天發布新聞稿指出，六甲區農機行火警造成5死，黃偉哲指示立即啟動生活救助照顧、悲傷輔導等機制；考量13歲長女未成年，市府將開設專戶代收捐款，善款將由社會局和銀行簽訂信託管理運用。

市府民政、社政及區公所也將全力協助家屬處理後續，其中喪葬、家庭救助等由區公所協助處理，長女生活照顧則由社會局輔導協助，也將依意願處理未來生活及監護權等相關安排，且備妥心理諮商資源，視需求提供協助。

市府表示，捐款專戶將專款專用，指定用於「0813六甲區火災遺屬」使用，善款將由社會局協助成立信託基金，由社會局與長女監護人各推派1人共同討論訂定撥付細節。

專戶名稱是台南市政府社會局代收款專戶；帳號：009-045-094-215；銀行別：台灣銀行台南分行；捐款請備註指定用途：0813六甲區火災遺屬。（編輯：李淑華）1130815