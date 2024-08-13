台南六甲農機行大火5死 全擠在3樓2坪鐵皮曬衣空間

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（中央社記者張榮祥台南13日電）台南市六甲區珊瑚路1家農機行今天凌晨發生大火，屋內1家5口葬身火窟，消防人員在3樓2坪曬衣空間尋獲5具焦屍，警消初步調查，家中大兒子曾在2樓呼救，隨即消失在火場。

台南市消防局今天凌晨2時36分獲報，六甲區珊瑚路1家農機行發生火警，3樓層全面燃燒，屋內1家5口受困在3樓後方陽台鐵皮屋中，消防局出動19車、37人趕往灌救，凌晨4時19分控制火勢，清晨5時撲滅。

不過，當時屋內高溫，消防人員搜救困難，直到上午7時12分才在3樓後方發現2具焦屍，後續又在同一樓層尋獲其他3具焦屍，5具焦屍全擠在2坪曬衣空間。

消防人員告訴中央社記者，當時3樓5具焦屍混在衣物間，身分無法辨識，連父母和兒女都分不清楚，更不可能看出屍體彼此狀態。

警消初步調查，屋內5人分別是45歲陳姓男子與39歲伍姓女子夫妻、18歲大兒子、15歲二兒子及8歲小女兒，大女兒則在國外，逃過一劫。

火警發生當下，目擊者看到大兒子曾跑到2樓呼救，隨即消失在火場；更有鄰居宣稱曾打電話通知屋主，要他們趕緊逃命。

消防局指出，火警現場是農機行，堆放大量可燃物及機具，消防人員無法從1樓正面入室搶救；3樓鐵皮加蓋，後方無逃生出口，架梯不易，火勢又延燒迅速，更造成搶救困難；火場兩側臨接戶，無開口可進入。現場火舌濃煙大量竄出，1樓鐵捲門變色，燃燒面積約360平方公尺。

台南市長黃偉哲上午獲報後，也趕到現場關心慰問，指示協助火災善後。起火原因有待調查，警方已報驗，以確認死因。（編輯：謝雅竹）1130813