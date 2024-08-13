新屋保齡球館大火6勇消殉職 業者6年10月徒刑改判6月

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（中央社記者劉世怡台北13日電）桃園市新屋保齡球館2015年1月20日發生大火，造成6名消防員殉職。高院更一審今天認定，業者劉得斌犯失火燒燬現有人所在之建築物罪，判刑6月，得易罰金。

台灣高等法院更一審指出，火災後前往救火的消防分隊蔡姓隊員等6人於救災過程中不幸罹難，合議庭認為不可歸責於劉得斌，因此不另為無罪諭知。全案可上訴。

高院刑庭發言人鄭水銓指出，改判劉得斌犯失火燒燬現有人所在之建築物罪，判刑6月，得易科罰金；判決理由部分，依照中央警察大學的鑑定意見，認為火災的原因是由於西南側倉庫旁的女更衣室垃圾桶，有未熄滅的菸蒂與垃圾悶燒後產生可燃煙霧及明火，經蓄積後發生爆炸。

鄭水銓指出，劉得斌經營球館本來應注意火源等消防設施，客觀上並無不能注意的情事，竟未注意館內自動灑水設備老舊，煙霧偵測系統及火災自動警報系統不堪使用，在當日營業後，又疏未注意徹底檢查館內有沒有遺留的菸蒂等易燃物，致發生本件火災。

鄭水銓說，劉得斌主張辯詞不可採信，認定他所為涉犯刑法第173條第2項的失火罪。

鄭水銓表示，合議庭認為劉得斌在本件救災的時候，並沒有故意，或者是過失干預不當影響救災的可責行為，所以不論消防員救災時有沒有疏誤，都不能夠就6名消防隊員罹難的結果，令劉得斌負起業務過失致死，或者是違反消防法因而致死的責任，所以此部分不另為無罪諭知。全案可上訴。

全案緣於，桃園市新屋保齡球館在2015年1月20日凌晨，因為變電箱爆炸起火釀生火災，消防局派出84人前往搶救，但在灌救過程鐵皮鋼架的兩層樓建築突然坍塌，造成進入火場的6名消防員陳鳳翔、陳彥茗、蔡長融、張桂彰、曾重仁、謝君杰殉職，另有一人受傷。

一審桃園地方法院判決指出，劉得斌為新屋保齡球館負責人，卻未依法檢修，造成電源線年久失修引發火災，館內火警自動警報設備和緊急照明設備，也因失修無法發揮初期救災功能。

一審合議庭認為，劉得斌的行為與釀成火災、造成6名消防員來不及逃生而殉職，有相當因果關係，且劉得斌犯後始終否認，也沒有和解，判處6年10月徒刑。

案經上訴，二審台灣高等法院駁回上訴，維持原審認定。

全案經上訴，最高法院認為，二審調查未盡、理由欠備，撤銷原判決發回，由高院更一審審理。（編輯：李淑華）1130813