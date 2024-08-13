台美司法互助資產分享首例 追討不法罪贓分2.2億

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（中央社記者謝幸恩台北13日電）法務部國兩司今天表示，因協助美國偵辦販毒案並返還不法資產，台灣獲美方分享約新台幣2.2億元沒收款項，這是台美刑事司法互助協定實施以來，美國首次對台灣進行資產分享。

法務部國際及兩岸法律司新聞稿指出，民國111年間，台灣依國際刑事司法互助法首度執行犯罪所得返還，共計返還近1600萬美元給美國，美方對台灣的協助表達感謝，並積極展開國際資產分享的相關程序。

新聞稿提到，台美雙方經過長達2年的多次協商，今年8月在扣除手續費、相關成本支出及返還被害人損害賠償後，將刑事沒收的不法資產按50%比例分享給台灣，金額約為700萬美元，折合約新台幣2億2000萬餘元。

國兩司指出，此案為91年台美刑事司法互助協定實施以來，首度因協助美方扣押在台灣的犯罪不法資產並返還給美國，進而獲得美方依國際慣例進行的司法互助資產分享。

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國兩司進一步說明，台灣與美國分別由法務部國兩司和美國司法部國際事務辦公室主導協商，並在美國國務院、司法部、財政部、國土安全調查署及台灣外交部、美國事務委員會、台北地檢署等單位的協力下，今年8月美方將款項匯入台灣指定的金融帳戶。

新聞稿最後強調，本案展示了台美刑事司法互助關係的堅定承諾，具體展現台灣打擊跨境洗錢犯罪的決心與實力，也顯示出台灣在國際社會中提供實質助益的積極態度，將持續推動台灣司法互助，深化各領域的合作。（編輯：李淑華）1130813