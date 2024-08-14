竹縣衛生局訪視員家訪涉性侵身障女 遭判刑7年半

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（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）新竹地方法院表示，新竹縣衛生局精神個案安姓訪視員，去年探視身障女子時襲胸性侵，甚至還捏造訪視紀錄卸責等，將安男依對精神障礙人犯強制性交罪重判7年6個月。

對此，新竹縣政府衛生局長殷東成今天告訴中央社記者，安男是依照衛福部的相關計畫公開徵選1年1聘人員，在案發後先調離社區關懷訪視工作，檢方起訴時，已立刻解聘。

法院判決指出，新竹縣政府衛生局去年3月聘用安姓男子擔任社區精神個案關懷訪視員，安男在去年6月2日訪視某身心障礙女子後，於去年6月30日進行第2次訪視時，企圖強行襲胸這名女子，女子拒絕並逃跑，但安男不顧對方意願仍進行性侵並得逞。

判決指出，依據安男訪視紀錄中，寫下這名女子因需求慾望大，甚至詢問安男「要約一下嗎」、「不知道來訪視的這麼帥」等語，但實際上難以想像女子會在生疏關係下，向安男提出此私密話題，顯示是安男為掩蓋犯行。

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法官審酌，安男身為關懷訪視員，應謹守分際，竟為滿足一己私慾，卻在進行關懷對象訪視間強制性交，已對被害人身心造成相當程度傷害，也侵害女子的性自主權，且犯後始終否認犯行，推諉卸責。

法官認為，在訪視追蹤紀錄單為反於真實的記載，甚至企圖將責任推卸至被害人，犯後態度甚差，事後雖達成調解，履行調解條件，但仍依對精神障礙人犯強制性交罪重判有期徒刑7年6個月，可上訴。（編輯：李錫璋）1130814