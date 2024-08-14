千萬豪車掛假車牌 中市警識破車主送辦

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（中央社記者郝雪卿台中14日電）台中市警察局第四分局今天宣布偵破假車牌案，發現1輛新車價市值千萬豪車懸掛車牌與車款不符，追查發現車主因車子未檢驗牌照遭註銷，才懸掛假車牌，警方將依偽造特種文書罪送辦。

第四分局黎明派出所日前執行巡邏勤務，行經南屯區龍富十五路與益豐路口停等紅燈時，發現後方1輛進口豪車，經使用警用系統查詢車牌，竟然發現車牌所登載的車款明顯不符，原車牌應該是保時捷車款，不是這輛BMW，立即要求駕駛停車受檢。

警方指出，蔡姓駕駛起初對於員警的詢問有問必答，但當員警提到「車牌有問題」的關鍵字，蔡男不由得緊張起來，開始支吾其詞，隨後說明當初自己花了近千萬購車，但因疏於注意未定期檢驗，車牌遭到註銷，所以透過友人取得此車牌懸掛，車輛才得以上路，沒想到遭警識破。

警方初步了解，駕駛蔡姓男子當初購入這部二手車輛，前後花了700多萬元整理維修，沒想到車子卻因未檢驗致牌照遭註銷，但為了能順利上路，冒險透過友人取得車牌，結果懸掛不到1週就被警察攔查。

警方進一步檢視車牌號碼，發現車牌背面防偽雷射雕刻已遭刻意刮除，整個車牌異常輕薄，確定為偽造的車牌，涉及刑法，蔡男才驚覺事情重大，指稱不清楚偽造車牌來歷，願意配合調查，感嘆之餘，決定將車子賣掉消除厄運。

警方表示，蔡男使用偽變造車牌，依據道路交通管理處罰條例規定，可處新台幣3600元以上至1萬800元以下罰鍰，並禁止其行駛，汽車當場移置保管及扣繳牌照，並依涉犯刑法偽造特種文書罪，依法移送台中地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1130814