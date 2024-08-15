流浪狗未關籠衝撞騎士害摔癱 女飼主遭雄檢起訴

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）高雄李姓男子騎車行經鳳山一處洗車場時，因洗車場歐姓女子未將流浪狗關籠，致狗衝出撞到李男摔車，急救後無自理能力需24小時專人照顧。雄檢依過失傷害罪起訴歐女。

高雄地檢署偵查時，歐女坦承犯行，檢方依行車記錄器畫面推算李男當時行車時速約48公里，並未超速。並依市府交通局車輛行車事故鑑定委員會鑑定意見，認定歐女為流浪狗飼主，其放任寵物在道路奔跑為事故主因，據此依過失傷害罪起訴歐女。

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起訴書指出，70歲歐女承租鳳山區北賢街一處空地經營洗車場，並放置狗籠餵養流浪狗，但去年1月27日下午歐女開啟狗籠時，剛好遇到騎車行經洗車場的李男，結果狗衝出去撞上李男致人車倒地，經送醫急救出院仍因外傷性腦出血術後的顱骨缺損和水腦症，導致無自理能力，24小時須專人照顧。

李男出院返家後，其妻子認為歐女未關籠或將狗拘束有過失責任，據此提出過失傷害告訴。（編輯：李錫璋）1130815