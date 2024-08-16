苗栗市大坪頂機車騎士撞護欄墜橋亡 死因待釐清

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（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）苗栗市台13線大坪頂路段發生死亡事故，1名機車騎士撞擊護欄後疑負傷墜落約50公尺深橋下邊坡，消防人員獲報救援後送醫不治。詳細事發過程及死因待由檢警相驗釐清。

苗栗縣警察局苗栗分局指出，這起事故發生在昨天下午3時許，机姓男子（45歲）騎乘機車由台13線南往北行駛，行經大坪頂往苗栗市下坡路段時，不明原因掉落邊坡致多處受傷，經119救護車送醫，但傷重不治。

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消防人員指出，報案人稱現場發生車禍，並目擊有傷者負傷跨越護欄後墜橋，救護人員查看護欄外橋下約50公尺深邊坡，發現有男子倒臥血泊，由特搜人員利用繩索吊掛方式將患者救出，但男子呈現OHCA（到院前呼吸心跳停止），緊急送往大千醫院。

警方調查，男子沒有酒駕，現場留有撞擊痕跡及大片血跡，並有1把刀鞘，但未尋獲刀刃，今天將報請檢察官相驗釐清案情。（編輯：李錫璋）1130816