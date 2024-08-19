越南女互毆打進餅店老雪花齋 不知老闆是少林傳人

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（中央社記者趙麗妍台中19日電）2名越南籍女移工積怨已久，昨晚一言不合互毆，雙方打進台中豐原知名老店「老雪花齋」，警方依法送辦。老雪花齋第2代呂松吉恰為少林寺傳人，民眾笑說打架打到武林高手的店。

台中市豐原警分局今天表示，昨晚8時30分接獲報案，豐原區中正路212巷土地公廟前，2名女子在街上追逐互毆，其中1人跑進老雪花齋店裡躲藏，另1人也追進去，2人在地上扭打成一團，店內員工見狀趕忙報警。

警方獲報到場，2女左眼及左臉都有傷勢，分別送醫治療後，警方將2人帶回派出所釐清案情，依違反傷害罪及社會秩序維護法等罪嫌偵辦。

創始於1900年的老雪花齋，店內的雪白餅皮、層次分明的雪花餅，就是俗稱的綠豆椪，享譽全台。百年餅店內暗藏武林高手，第2代呂松吉是南宗少林俗派第8代掌門人，「台灣忠義館總館」館主。

呂松吉自幼體弱多病，14歲時接觸八段錦，拜入南宗少林俗派，成為第8代掌門人。他練就鷹爪功及水月刀法，更精通琴詩書畫及針灸，彷如隱身在餅店中的武林高手。

呂松吉已將店舖交由下一代經營，目前不在店內，他說，雖已上了年紀，仍經常鍛鍊身體，練拳主要以伸展筋骨為主。昨晚一場鬧劇，還好店內人員沒有受傷，財務也沒有損失。（編輯：郭諭儒）1130819