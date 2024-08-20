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越籍夫妻經營簽賭站 警逮涉案9人查扣逾千萬房產

2024/8/20 11:01
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（中央社記者蘇木春台中20日電）越南籍阮姓夫妻涉嫌以小吃店及美容店為掩護，與跨國業者對接在台經營地下匯兌與賭博投注站，經刑事局循線逮捕越籍夫妻等9人，並查扣帳冊、市值新台幣千萬房產等，詢問後依法送辦。

刑事警察局中部打擊犯罪中心今天表示，警方去年初接獲檢舉指出，嘉義市越南籍阮姓夫妻，以小吃店及美容店為掩護，從事地下匯兌及越南「天天樂」簽賭站，刑事局中打第一隊即與嘉義市警察局第一分局等單位共組專案小組，並報請嘉義地檢署指揮偵辦。

經專案小組跟監蒐證後，於民國112年10月與11月間，前往簽賭站位於嘉義市、彰化縣、雲林縣、屏東縣及高雄市等處據點，發動多次搜索查緝，帶回36及35歲越南籍阮姓夫妻、下游組頭27歲洪女等共9名涉案人偵辦。

警方查出，阮姓夫妻透過與從事跨國進出口的不詳業者對接，經營地下匯兌並從中洗錢，且經由中南部的下游小組頭，以經營小吃店掩護投注站，供賭客下注越南「天天樂」簽賭。

警方指出，全案除查扣金融帳戶及簽賭筆記本外，另依刑法沒收規定，向法院聲請扣押阮姓夫妻現金存款新台幣1400餘萬元，及1棟市值1700萬元以上的新建透天厝獲准。

警方全案詢問後，將阮姓夫妻等9人，依涉嫌銀行法、洗錢及賭博等罪，移送嘉義地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1130820

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