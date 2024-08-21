假車牌爆多 新北警：與違規遭扣牌機會增加有關

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（中央社記者高華謙新北21日電）新北交大統計，今年以來查獲假車牌72件，較去年同期多出52件，原因與去年嚴重超速修法下修標準至超過速限40公里，及酒駕當場扣繳牌照等增加民眾違規遭扣牌機會有關。

新北市政府警察局交通警察大隊今天說，今年截至8月19日，共查獲偽變造牌照違規72件，區域以新店、三重、板橋、蘆洲、中和及坪林區較多。

新北警表示，違規案件增加與112年嚴重超速修法下修標準至超過速限40公里，以及酒駕當場扣繳牌照，增加民眾違規遭扣牌機會有關。另外，危險駕駛、未定期檢驗或無照駕駛大車也會面臨吊扣牌照處罰。

警方說，若嚴重超速行駛，違者除繳納新台幣1萬2000元至3萬6000元罰鍰，也須吊扣牌照6個月。至於偽變造牌照則會依道路交通管理處罰條例處3600元以上1萬800元以下罰鍰並扣繳牌照，另製造、販售、使用偽造牌照更涉及違反刑法行使、偽造變造特種文書罪。

警方說，分析使用假車牌行為態樣，包括牌照遭吊扣吊銷欲重新上路、規避交通違規舉發、規避刑案查緝及權利車等。

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警方表示，為避免假車牌衍生交通治安問題，已加強查緝，檢視車牌與實際車輛車型、車色等資訊是否相符，或比對車身及引擎號碼，甚至聯絡車主查證，另外更建立「高風險車輛資料庫」，介接M-POLICE系統及AI巡防系統供警方執勤時辨識攔查。

警方提醒，近期常有車牌遭冒用的交通違規申訴案件，提醒民眾發現車牌遭冒用的違規舉發單，可儘速檢附佐證資料向處罰或舉發機關申訴，並向派出所報案，也可到監理單位更換車牌，避免一再收到舉發單，同時千萬不要借牌供他人使用。（編輯：林恕暉）1130821