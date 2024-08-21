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台8線台中東關路落石砸車 祖父胸痛幼孫受驚

2024/8/21 17:44
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（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中市和平區69歲邱姓男子今天下午駕車行經東關路三段時遭落石砸中小客車，邱男胸部疼痛，意識清楚，另名女性嘴唇流血，8歲及2歲的孩子驚嚇無受傷，警方到場進行交通疏導。

台8線20.5公里處白冷路段，下午下起暴雨，時雨量達30.5毫米，導致邊坡無預警落石擊中車輛。台中市和平警分局下午4時12分接獲通報，東關路過白鹿吊橋約1公里處，1部自小客車遭落石擊中，車上駕駛、乘客共4人，4人為祖孫關係。

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警方初步了解，邱男駕車行經該處時車子遭落石砸中，邱男出現胸部疼痛症狀、無明顯外傷、意識清楚，另名女性嘴唇流血、意識清楚，送往東勢農民醫院就醫。車內8歲女童、2歲男童沒有受傷，僅受到驚嚇。

天輪派出所獲報立即派遣員警到場交通疏導，因小客車遭落石砸中無法駕駛，後方車輛受阻。谷關工務段派員配合警方處理路況，維持單線雙向通行，等車輛移除即可恢復道路通行。（編輯：李淑華）1130821

#台8線
#台中市和平警分局
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