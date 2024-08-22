疑羅致政影片散布案IP在國外 檢方難溯源全案簽結

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（中央社記者高華謙新北22日電）壹傳媒文章指疑似前民進黨立委羅致政不雅片外流，羅致政向檢調檢舉盼釐清事實。新北地檢署考量此案涉性隱私與選罷法等，但散布的色情網站IP在國外，難溯源追查，日前簽結。

壹週刊今年1月以「驚！大立委成A片男主角？羅致政疑似自拍性愛影片曝光」為題指出，疑似羅致政不雅片外流至色情片分享平台。

羅致政回應，針對有境外網軍造假影片流傳，指名是他的私密影片，這是深偽造假，影片中的人並非他本人。且操作痕跡非常明顯，從丟入國外色情網站，再通知國內協力者報導、引用，企圖影響選舉結果，動機、目的非常明顯。

羅致政也向檢調檢舉，希望釐清事實。新北地檢署考量全案涉公職人員選舉罷免法意圖使人不當選、刑法未經他人同意散布性影像罪等，但因羅致政未提告，散布影片的色情網站和IP都在國外，難以追查，且壹傳媒依查證報導，無違反選罷法犯意，因此日前將全案簽結。

至於外界關注是否為深偽影片，新北地檢署表示，根據性侵害犯罪防治法相關規定與精神，未經被害人同意，不能公布檢測結果。（編輯：方沛清）1130822