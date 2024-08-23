台中男太平山區偷採2大袋竹筍 依竊盜罪法辦

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（中央社記者蘇木春台中23日電）台中林姓男子日前在太平區頭汴山區盜採2大袋桂竹筍，經地主發現報案，警方當場查獲證物，林男辯稱以為路旁竹林為野生，才會採摘準備販售，被依竊盜罪嫌送辦。

台中市警察局太平分局今天表示，頭汴派出所19日上午6時多接獲民眾報案稱，有男子在自家竹筍園內偷採桂竹筍，請警方逮人。員警到場後，發現70多歲林姓男子正提著2大袋竹筍走出，上前盤查後確認他未經地主同意擅自入內竊取，隨即依法逮捕。

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警方查出，林男平時獨居，靠打零工為生，他供稱以為太平區頭汴山區路旁的竹林是野生且沒人看管，才會持鐮刀前往採摘，並稱現在正值農曆7月期間有市場需求，1袋約可賣新台幣2000元。

警方將林男依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。太平警分局提醒，護農專案為警方勤務重點之一，雖桂竹筍為普遍的山林經濟作物，也是山區農民重要收入來源之一，不論種植在國有林地或私人土地內，均屬「有主物」，民眾勿因一時貪念、動手偷採，觸犯法律得不償失。（編輯：郭諭儒）1130823