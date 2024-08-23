本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

台中男太平山區偷採2大袋竹筍 依竊盜罪法辦

2024/8/23 17:41（8/23 17:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市警察局太平分局頭汴派出所日前清晨接獲民眾報案稱有男子在自家竹筍園內偷採桂竹筍，員警到場發現70多歲林姓男子正提著2大袋竹筍走出，上前盤查確認他未經地主同意擅自竊取，隨即將林男依法逮捕送辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年8月23日
台中市警察局太平分局頭汴派出所日前清晨接獲民眾報案稱有男子在自家竹筍園內偷採桂竹筍，員警到場發現70多歲林姓男子正提著2大袋竹筍走出，上前盤查確認他未經地主同意擅自竊取，隨即將林男依法逮捕送辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年8月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中23日電）台中林姓男子日前在太平區頭汴山區盜採2大袋桂竹筍，經地主發現報案，警方當場查獲證物，林男辯稱以為路旁竹林為野生，才會採摘準備販售，被依竊盜罪嫌送辦。

台中市警察局太平分局今天表示，頭汴派出所19日上午6時多接獲民眾報案稱，有男子在自家竹筍園內偷採桂竹筍，請警方逮人。員警到場後，發現70多歲林姓男子正提著2大袋竹筍走出，上前盤查後確認他未經地主同意擅自入內竊取，隨即依法逮捕。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方查出，林男平時獨居，靠打零工為生，他供稱以為太平區頭汴山區路旁的竹林是野生且沒人看管，才會持鐮刀前往採摘，並稱現在正值農曆7月期間有市場需求，1袋約可賣新台幣2000元。

警方將林男依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。太平警分局提醒，護農專案為警方勤務重點之一，雖桂竹筍為普遍的山林經濟作物，也是山區農民重要收入來源之一，不論種植在國有林地或私人土地內，均屬「有主物」，民眾勿因一時貪念、動手偷採，觸犯法律得不償失。（編輯：郭諭儒）1130823

#台中市
#台中市警察局太平分局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：