九州博弈集團案中檢起訴 幹部前記者500萬元交保

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（中央社記者蘇木春台中23日電）中檢偵辦九州博弈集團案，今天起訴集團總裁陳姓男子等32人及涉洩密的刑事局警政監林明佐，經檢方移審後，集團幹部史姓前記者以新台幣500萬元交保；其餘犯嫌，法院仍在審理。

依據檢方起訴書指出，全案源起橋頭地檢署於民國110年間偵辦詐騙案件時，發現有被害款項流向位於台中市的某科技公司，因而協請中檢偵辦。

經中檢分析研判，發現九州博弈集團管理的科技公司開發第三方支付系統OnePaid提供博弈集團及詐騙集團進行洗錢犯罪，檢警自民國112年5月至113年5月間，對九州集團旗下多家公司與集團成員住處等65處發動10波搜索行動，拘提、傳喚到案48人。

其中，九州集團總裁陳男及集團幹部史姓前記者等11人，經檢察官偵訊後，向法院聲請羈押禁見獲准，並查扣總價值約新台幣41億5304萬元的不動產、名車、存款與現金等物。

全案偵辦期間，檢方發現刑事局警政監林明佐擔任台中市刑警大隊長時，涉嫌於獲知檢方指揮員警偵辦九州集團等相關偵辦階段案情時洩漏偵查秘密給集團成員，並提供檢警偵辦方向供集團參考以包庇犯行，經清查林明佐涉收賄4451萬元。

全案經中檢偵辦後，今天將博弈集團總裁陳男與幹部等32人及林明佐依法起訴。

陳男、集團幹部與林明佐等12人於台中看守所收押將滿4個月，今天檢方起訴後一併移審台中地院，院方今天下午召開延押庭，其中李姓與劉姓幹部被院方裁定延押，史男以500萬元交保；其餘犯嫌，院方仍在審理。（編輯：戴光育）1130823