連江地檢署長收高價普洱茶 澄清為單純親友往來

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（中央社記者潘欣彤連江縣17日電）鏡週刊今天報導，連江地檢署檢察長謝謂誠收受連襟九州博弈集團被告史鎮康贈送高價普洱茶，但事後退回。謝謂誠說，此事為親戚間單純往來，不解為何發展至此。

謝謂誠今天接受中央社記者訪問指出，他與史鎮康為連襟關係，108年農曆春節時親友間聚會，收到史鎮康餽贈1盒普洱茶，他當下認為只是親戚間年節送禮，且他也回贈禮品，故未多想便收下。

謝謂誠說，隔天上午史鎮康告知，因普洱茶價值貴重，在家飲用即可不要帶到辦公室，他聽完後覺得不妥，便隨即退回。他回憶禮盒外觀普通，當晚收下隔天上午退回時，甚至連包裝都沒打開。

至於跟史鎮康關係，謝謂誠坦言，雖然2人是連襟，但平常各有各的生活圈，只會在過年期間聚會。且檢察官工作忙碌，加上職務上有保密義務，並不會聊到雙方工作內容。直到史鎮康因涉及九州博弈集團案而遭檢方起訴前，都以為史鎮康仍從事土木營造業。

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謝謂誠受訪時強調，此餽贈事件單純為親友間春節往來，自認處理未有不妥之處，多年後卻引起如此風波，不解「為什麼會變成這樣」。至於因此事引發個人去留問題，他僅表示為上級權限，無法替部內發言。是否因此事受到上級關切，謝謂誠說，台灣高等檢察署的確有找他詢問此事，但強調並非約談。

曾與謝謂誠共事的地檢署同仁跟中央社記者說，謝曾偵辦過貪瀆案件，不僅平常處理公務，在金錢運用與核銷都很謹慎外，雖然機關拜會時都會送茶葉，也會以茶葉回禮，但共事多年來，從未見過他喝普洱茶，應不至於做出有違操守之事。（編輯：林恕暉）1131217