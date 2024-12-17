連江檢察長遭控曾收九州博弈茶葉 中檢：已陳報調查

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（中央社記者蘇木春台中17日電）中檢偵辦九州博弈集團案，查出遭控擔任集團幹部的前記者史鎮康，曾贈送前中檢襄閱主任檢察官、現任連江地檢署檢察長謝謂誠高價茶葉；中檢說，已陳報法務部調查，尊重行政調查認定。

鏡週刊報導，中檢偵辦台中九州博弈集團案，發現遭控擔任集團總裁陳政谷左右手的前記者史鎮康，曾替陳政谷贈送價值新台幣上百萬元的茶葉禮盒，給曾任台中地檢署襄閱主任檢察官、現任連江地檢署檢察長謝謂誠，雖謝隔日將禮盒退回，但正面臨行政調查，將被調職。

週刊並報導，史鎮康上週因案出庭時，否認擔任集團幹部，並控訴檢方違法查扣他的手機。

台中地檢署今天透過文字稿表示，針對指謫中檢檢察官濫訴等情，檢方日前已發布新聞稿，呼籲回歸法律、尊重個案訴訟程序。

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針對司法人員行政調查部分，中檢指出，檢察官於偵辦刑事個案中，發現司法人員疑有相關情事，因與刑事責任無涉，始陳報法務部依法處理。中檢並無任何特定立場，尊重權責機關對於本件行政調查認定。

中檢查出位於台中的九州博弈集團，旗下管理的科技公司開發第三方支付系統萬付通，提供博弈及詐騙集團洗錢犯罪，檢方並發現刑事局前警政監林明佐擔任台中市刑警大隊長時，涉嫌於獲知檢方指揮員警偵辦九州集團等相關偵辦階段案情時，洩漏偵查秘密給集團成員，全案今年8月間檢方偵結起訴陳政谷等32人。（編輯：李淑華）1131217