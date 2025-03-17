九州博弈總裁陳政谷2億天價交保 3/21前需提交

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中地院審理九州博弈集團涉賭博、洗錢案，今天裁定集團總裁陳政谷2億元交保，限制出海出境8月，不得與同案被告、證人有接觸，截至21日下午2時若未能提出保證金，延押2月。

台中地院合議庭認為，陳男犯罪嫌疑重大，涉犯重罪，有事實足認有逃亡、勾串共犯之虞，仍有羈押的原因，審酌陳男自偵查中羈押迄今，已有相當時日，113年8月23日起訴迄今，地院已對陳男與多名同案被告陸續進行準備程序，就其等答辯方向已有釐清。

陳男與部分同案被告在準備程序時所述與偵查中的供述並無二致，偵查中也已具結證述，降低串供危險，雖仍有部分同案被告未進行準備程序，但其他被告遭起訴的犯行，非屬指揮、操縱犯罪組織的角色，陳男與他們串證的可能性不高。

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台中地院權衡考量此案犯罪情節、犯罪所得、被告的身分、地位、身體狀況、已遭扣押的財產、案件訴訟進行程度等。陳男如能提出新台幣2億元的保證金供擔保，輔以限制住居、限制出境出海，陳男在停止羈押期間，定時至派出所報到，不得與同案被告或證人接觸，應可對陳男產生相當程度的心理約束力，可保案件後續審判及執行程序，而無羈押的必要。

台中地檢署查出位於台中的九州博弈集團，旗下管理的科技公司開發第三方支付系統萬付通，提供博弈及詐騙集團洗錢犯罪，檢方並發現刑事局前警政監林明佐擔任台中市刑警大隊長時，涉嫌於獲知檢方指揮員警偵辦九州集團等相關偵辦階段案情時，洩漏偵查秘密給集團成員，全案113年8月間檢方偵結起訴陳政谷等32人。（編輯：李淑華）1140317