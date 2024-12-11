九州博弈案一審開庭 前電競聯盟女董事長駁指控

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（中央社記者蘇木春台中11日電）九州博弈集團案，中檢指控集團總裁陳政谷，透過前台灣電子競技聯盟董事長徐培菁賄賂刑事局前警政監林明佐而洩密；台中地院今天開庭，徐培菁否認犯行，並指不實報導讓她身敗名裂。

台中地院今天下午召開準備程序庭傳喚徐培菁，她戴著口罩在律師陪同下出庭，徐培菁在庭上否認檢方指控賭博、洗錢等罪。

徐培菁稱，她經營遊戲開發公司，受李男委託代工開發機率遊戲，不認為相關遊戲屬於賭博遊戲，並否認與九州博弈集團有關，且相關遊戲都還未上架，認為自己都是為台灣遊戲在努力。

對於檢方指控徐培菁為陳政谷行賄林明佐，徐培菁的委任律師表示，檢方將正常男女交往關係，以及人情禮尚往來擴大為行賄，且檢方指林明佐洩密給徐培菁，都是推論沒有證據，盼法院落實嚴格證據調查。

檢方在庭上指出，透過徐培菁公司內部員工對話，都清楚知道李男的公司從事網路博弈，並收受新台幣2億元資金，用合法掩護非法；男女交往不能正當化公務員收賄犯行，林明佐明知李男公司是刑大搜索對象，卻洩密給徐女還包庇博弈集團犯行。

徐培菁說，她於民國109年間認識陳政谷，一度以為對方是九州博弈集團老闆，但事後得知對方並非集團總裁，並協助他對外澄清，她承認自己用他的名氣招聘人才，並想與對方做生意，她出社會20多年從記者白手起家，「我是獨立的女性，沒有人可以支配我，包括我的感情」。

徐培菁最後說，案件從發生到現在，有關她的不實報導，7個月內多達1千多則，被外界形塑是用「美人計」，對她來說現在已是身敗名裂、奇恥大辱。開庭結束後，媒體追問徐培菁對於法庭上說法，但她都未回應，與律師搭上車逕自離去。

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中檢查出位於台中的九州博弈集團，旗下管理的科技公司開發第三方支付系統萬付通，提供博弈及詐騙集團洗錢犯罪，檢方並發現刑事局前警政監林明佐擔任台中市刑警大隊長時，涉嫌於獲知檢方指揮員警偵辦九州集團等相關偵辦階段案情時，洩漏偵查秘密給集團成員。

檢方並指控，林明佐與在九州集團旗下公司任職的徐培菁熟識，徐女曾給林明佐金錢、租用車輛使用與酒店式公寓套房居住，藉此換取林明佐提供警方查緝博弈集團相關資訊；全案今年8月間檢方偵結起訴陳政谷等32人。（編輯：陳仁華）1131211