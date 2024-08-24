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網路誆稱賣賽車展演門票詐財 台中警逮賣家法辦

2024/8/24 14:03（8/24 14:41 更新）
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新北市1名女子（右）在網路販售「國際賽車展演」門票騙取金錢，有被害人購買匯款後，女子便失聯，警方獲報循線將女子逮捕到案，並查扣電腦等證物。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年8月24日
新北市1名女子（右）在網路販售「國際賽車展演」門票騙取金錢，有被害人購買匯款後，女子便失聯，警方獲報循線將女子逮捕到案，並查扣電腦等證物。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年8月24日
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（中央社記者蘇木春台中24日電）新北市徐姓女子未持有「國際賽車展演」門票，卻在網路販售詐財，有被害人以新台幣1600元要購買，匯款後徐女便失聯，警方日前獲報循線將徐女逮捕到案，詢問後依詐欺罪嫌送辦。

台中市警察局第四分局今天表示，國際賽車封街展演將於9月28日在台中舉行，警方15日接獲被害人李女報案稱，她於臉書（Facebook）社團內，見1名賣家張貼販售「國際賽車展演」門票，李女隨即私訊聯繫賣家，雙方約定以每張800元購買2張門票，並依指示網路轉帳1600元至指定帳戶。

不料李女傳送轉帳記錄截圖給對方後，卻未收到賣家回應，才發現自己已被對方封鎖，她立刻至鄰近派出所報案，警方調查後確定李女遭受詐騙，立即通報銀行圈存該筆帳戶金額。

經警方調閱金流發現，被害人遭詐款項未被領出，研判匯款帳戶是詐騙人頭帳戶的可能性不高，並鎖定匯款帳戶所有人徐女涉有重嫌，20日派員至新北市逮捕徐女到案，並查扣手機、電腦等證物。

警方查出，徐女未持有相關門票，卻在網路張貼廣告行騙。全案詢問後依詐欺罪嫌將徐女移送台中地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1130824

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