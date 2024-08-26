半聯結車車斗門故障散落砂石 釀12車事故4人傷

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）國道公路警察局今天表示，一輛營業半聯結車25日深夜在國道3號南向大溪段沿途散落砂石，導致12車肇事、4人受傷，駕駛到案說明是車門故障導致，警方依涉嫌公共危險罪函送偵辦。

國道公路警察局表示，昨晚11時39分在國道3號南向56.2公里大溪路段，一不明車輛因沿途散落砂石，導致後方12部車輛行經時輾壓砂石肇事，現場4人受傷，由救護車送往國軍桃園總醫院檢傷，現場於凌晨2時排除，各車駕駛無飲酒情事。

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國道警察指出，經調閱監視器及相關影像，查獲肇事的營業半聯結車並通知駕駛到案說明，年約35歲林姓駕駛表示，因車斗門不明原因無法關閉，才會導致載運砂石沿途散落車道，警方表示，後續將依涉嫌公共危險罪函送桃園地方檢察署偵辦。

國道公路警察局呼籲，國道散落物阻礙交通並容易引發事故，除可處新台幣9000元至1萬8000元罰鍰，並負擔處理作業費每半小時3000元，肇事致人傷亡還會吊扣、吊銷駕照，嚴重時甚至將以公共危險罪究辦。提醒民眾上路前檢視貨物，避免「貨物掉落，飛來橫禍」造成事故。（編輯：謝雅竹）1130826