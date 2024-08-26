本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

半聯結車車斗門故障散落砂石 釀12車事故4人傷

2024/8/26 12:18（8/26 12:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國道公路警察局表示，25日晚間11時39分在國道3號南向56.2公里大溪路段，一輛營業半聯結車因沿途散落砂石，導致後方12部車輛行經時輾壓砂石肇事，現場4人受傷。（國道公路警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年8月26日
國道公路警察局表示，25日晚間11時39分在國道3號南向56.2公里大溪路段，一輛營業半聯結車因沿途散落砂石，導致後方12部車輛行經時輾壓砂石肇事，現場4人受傷。（國道公路警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年8月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園26日電）國道公路警察局今天表示，一輛營業半聯結車25日深夜在國道3號南向大溪段沿途散落砂石，導致12車肇事、4人受傷，駕駛到案說明是車門故障導致，警方依涉嫌公共危險罪函送偵辦。

國道公路警察局表示，昨晚11時39分在國道3號南向56.2公里大溪路段，一不明車輛因沿途散落砂石，導致後方12部車輛行經時輾壓砂石肇事，現場4人受傷，由救護車送往國軍桃園總醫院檢傷，現場於凌晨2時排除，各車駕駛無飲酒情事。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國道警察指出，經調閱監視器及相關影像，查獲肇事的營業半聯結車並通知駕駛到案說明，年約35歲林姓駕駛表示，因車斗門不明原因無法關閉，才會導致載運砂石沿途散落車道，警方表示，後續將依涉嫌公共危險罪函送桃園地方檢察署偵辦。

國道公路警察局呼籲，國道散落物阻礙交通並容易引發事故，除可處新台幣9000元至1萬8000元罰鍰，並負擔處理作業費每半小時3000元，肇事致人傷亡還會吊扣、吊銷駕照，嚴重時甚至將以公共危險罪究辦。提醒民眾上路前檢視貨物，避免「貨物掉落，飛來橫禍」造成事故。（編輯：謝雅竹）1130826

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：