台中洗錢水房1年經手逾16億 警方逮10人送辦

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中李姓夫妻替多個博弈集團洗錢，利用虛擬貨幣將不法獲利快速轉移，警方調查，洗錢水房1年多時間內，洗錢金額逾新台幣16億元，警方帶回10名涉案者，依法送辦。

刑事局中部打擊犯罪中心今天召開記者會，中打第四隊隊長劉永畯說明案情，去年9月破獲以廣告行銷公司掩護博弈機房，分析查扣證物發現，30歲李姓男子與太太，涉嫌替多個博弈集團洗錢。

警方指出，洗錢水房打著「高薪、輕鬆、免經驗」口好，招募年輕成員加入，並且分散藏匿，以免遭一舉破獲，平常透過通訊軟體聯繫洗錢犯行，製造偵查斷點，透過虛擬貨幣將不法獲利快速轉移。

警方報請檢查官指揮偵辦，並與台中市刑警大隊、第二警分局組成專案小組偵辦。經數月追查，今年3、5月陸續收網，帶回李男夫妻等涉案者共10人，查扣現金51萬餘元、虛擬貨幣、電腦主機等證物。

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警方發現，李姓夫妻在西屯區的豪宅中，李男為妻子打造名牌包展示櫃，櫃中擺放多個精品名牌包，另外還有保持捷、高檔休旅車等，警方全數查扣。經清查洗錢水房才1年多時間，洗錢金額超過16億1646萬餘元。

警方依洗錢防制法、組織犯罪防制條例及賭博等罪嫌，將李男等人移送台中地方檢察署偵辦，並追扣李姓夫妻名下房屋1棟含土地2處，總計查扣不法金流7320萬餘元。李男經檢方聲押獲准，李妻因懷孕以200萬交保，其餘成員則以5至10萬不等交保。（編輯：郭諭儒）1130826