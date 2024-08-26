觀光順道參加拍賣會 行政執行署邀行動支持花蓮

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（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）法務部行政執行署花蓮分署今天表示，邀請民眾到花蓮觀光，順道參加9月3日舉行的聯合拍賣會，聚集多樣優質商品，用具體行動支持花蓮。

行政執行署花蓮分署發布訊息表示，今年0403強震及凱米颱風給花蓮帶來了不少挑戰，諸多產業受創、百廢待舉，在這樣的艱難時刻，邀請民眾多到花蓮觀光，且在享受花蓮之旅的同時，順道參加聯合拍賣會。

花蓮分署指出，9月拍賣會在不動產方面，包括花蓮縣壽豐鄉山嶺段與鹽寮段山林地、台東縣東河鄉未辦保存登記建物等。

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至於眾所矚目的知本溫泉套房剩下最後3間，現正進行特別變賣程序中，由最先應買且經准予應買者得標，有興趣民眾可到拍賣公告查詢系統瀏覽相關資訊。

動產方面，此次拍賣2部車輛均於9月3日上午10時在台東縣稅務局拍賣，歡迎有興趣民眾到場賞車。當天下午2時30分花蓮分署府前路辦公室也變賣諸多商品，有韓版服飾、原住民手工刺繡包、洗髮精等，不僅能以絕佳的價格選購到商品，更是對花蓮經濟復甦的一份支持。詳細拍賣資訊可上官方網站查詢。（編輯：郭諭儒）1130826