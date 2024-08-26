生蠔研究採購案驗收涉放水 連江縣4公務員遭起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙連江縣26日電）時任連江縣府產發處長劉德全4名公務員於2019年明知由海洋大學得標的生蠔掛養苗研究計畫採購案未確實執行，仍涉放水通過驗收，圖利海洋大學新台幣29萬元，4人今天遭起訴。

檢廉調查，連江縣府產發處2019年間辦理「馬祖沿近海地區之3倍體生蠔掛養苗最佳體長研究計畫」採購案，並由海洋大學於2019年6月以112萬元得標，委由海洋大學陳姓助理教授負責，並聘用某生物科技公司徐男擔任研究助理執行。

檢廉查出，根據契約書內容，陳、徐應透過新型塑膠浮球垂掛籠串在海上掛養3倍體生蠔，且每20天要觀察、紀錄不同放養尺寸生蠔苗體在不同季節、溫度及海象差異條件下的生蠔殼體表面、體重、體長、成長率、存活率、飽滿度等資料，再以科學分析。

檢廉追查，陳、徐2人到2019年9月間仍無法取得3倍體生蠔苗體以進行研究計畫，因此2人於2019年5月至11月間至連江縣南竿鄉夫人村及北竿鄉等處拍攝現成掛養生蠔，再不實登載生蠔生長數據，提交期中、期末報告及成果報告書給連江縣政府。

檢廉查出，徐姓研究助理已在期中審查會主動告知期中報告紀錄觀測照片是以前述方式拼湊而來，但時任連江縣府產發處長劉德全、產發處副處長劉剛、產發處漁牧科長賴文啟與漁牧科陳姓約用人員等4人仍同意驗收，由陳姓約用人員登載不實驗收結果，再逐級簽陳給賴文啟、劉剛及劉德全。

檢廉追查，連江縣政府因此先後分3期撥款共112萬元給海洋大學，扣掉實際支出薪資與出差費等82.9萬元費用後，劉德全等4名公務員共圖利海洋大學29萬餘元。

此外，檢廉查出，陳姓助理教授與徐姓研究助理還以2間廠商提供捏造的「牡蠣體長量測勞務費」估價單及不實統一發票等，向海洋大學詐領請購費用約28萬元，陳姓助理教授與徐姓研究助理分別得利7.8萬元及18萬餘元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

連江縣地檢署今天偵查終結，依違反貪污治罪條例圖利罪嫌起訴劉德全等4名公務員；依涉犯詐欺、行使業務上登載不實文書、商業會計法填製不實會計憑證等罪嫌起訴陳姓助理教授與徐姓研究助理；而配合提供不實發票的2間廠商負責人則因坦承犯行、犯後態度良好，另為緩起訴處分。

劉德全是現任連江縣政府參議，他在擔任連江縣府建設局長、產發處長任內涉索賄近百萬元，去年7月遭連江地院依貪污等罪判刑9年10月，且又因濫行指示屠殺梅花鹿，遭監察院全票通過彈劾；此外，劉剛是連江縣府現任民政社會處副處長，賴文啟是現任產發處農林科科長，陳姓約用人員已離職。（編輯：方沛清）1130826