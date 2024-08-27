本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
氣象署：颱風珊珊迴轉侵台機率不高 29至31日影響日本最顯著
首頁 / 社會

涉假投資吸金2億多元 男子遭雄檢依詐欺罪嫌起訴

2024/8/27 18:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄27日電）林姓男子涉嫌延攬4人組成詐欺集團，以虛擬貨幣、餐酒館等假投資方案，透過投資理財、財富自由等名目非法吸金規模達新台幣2億多元，雄檢偵結各別依詐欺、違反銀行法等罪嫌起訴5人。

台灣高雄地方檢察署起訴書指出，林男自民國108年間設計規劃虛擬貨幣投資方案，110年間變更投資項目為餐酒館，並在高雄市前金區、三民區等處承租辦公室，再陸續延攬不知林男未有實際投資真意的許姓女子、莊姓女子、陳姓女子及王姓男子等人組成詐欺集團，由4人各別擔任記帳、社交平台發布投資獲利資訊等業務。

檢方表示，詐欺集團以林男為首，在108年至111年間吸引300多人投資，非法吸金規模達2億800萬多元，但林男取得投資款後，並未實際投資虛擬貨幣且僅將其中約300萬元投資餐酒館，其餘則用以發放投資人紅利、作為集團成員月薪與業務獎金及紅包等，或供林男自身花用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

經檢方調查，林男設計假虛擬貨幣投資部分，投資期間為25至30個月，每月可領取當時虛擬貨幣市價2%至4%紅利，期滿可領回投資本金，至於餐酒館部分則是每1至3個月發放1次紅利，每次可領取投資金額2%至5%紅利，同樣期滿可領回投資本金。

檢方表示，林男等人非法吸金規模達2億800萬多元，實際取得投資款為1億4000萬多元，扣除餐酒館營運、發放紅利及返還本金等部分後，林男個人犯罪所得有7800萬多元，其餘成員則取得900萬至90萬不等金額，經檢方偵結後依詐欺等罪嫌起訴林男，其餘4人則被依違反銀行法起訴。（編輯：謝雅竹）1130827

#高雄地檢署
#詐欺
#吸金
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：