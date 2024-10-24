涉盜用高鐵及信用卡點數 檢調約談8人到案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北24日電）北市鄭姓男子涉嫌今年9月間分別侵入台灣高鐵及某銀行信用卡點數兌換網站，盜用會員點數，不法獲利新台幣數10萬元。北檢今天指揮調查局兵分12路搜索，並約談鄭男等8人說明。

鐵路警察局今年9月起陸續接獲民眾報案，稱台灣高鐵會員點數遭盜取，並將會員點數兌換成國內知名3C通路電子抵用券。鐵警報請北檢指揮，10月初拘提涉案28歲鄭姓男子到案，初步認定鄭男不法所得15萬元。檢察官訊後諭令鄭男交保。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

調查局台北市調處也接獲檢舉。指國內某銀行信用卡點數兌換網站遭不明人士侵入，並盜用會員點數。檢調調查發現，鄭男除了盜取高鐵會員點數，另涉嫌侵入信用卡點數兌換網站盜用會員資料後，再唆使他人兌換，不法獲利數10萬元。

北檢今天指揮台北市調處兵分12路搜索，並約談鄭男等8人到案，全案朝刑法加重詐欺及妨害電腦使用、偽造文書等罪偵辦。（編輯：方沛清）1131024