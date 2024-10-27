經營網購還販賣手銬 員警判降級改敘罰10萬

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（中央社記者林長順台北27日電）雲林縣邱姓員警自108年起，利用購物網站「蝦皮」、「7-ELEVEN賣貨便」販賣商品，甚至販賣手銬，總計獲利103萬元。懲戒法院判決邱男降1級改敘，併罰款10萬元。可上訴。

判決指出，邱男為雲林縣警察局員警，自民國108年至112年間在蝦皮網站販賣物品，總計交易544筆，金額新台幣93萬餘元；邱男另自112年4月至10月間，使用兒子名義申請「7-ELEVEN賣貨便」帳號販賣物品，交易67筆，金額計9萬餘元，總交易金額達103萬餘元。

判決表示，邱男自112年1月至8月間使用以自己姓名、身分證統一編號及手機門號認證的關務署APP，辦理進口貨物報關達195筆，金額計24萬餘元。

另外，邱男與妻子於112年2月間在蝦皮網站公然陳列、販賣手銬，經台中地方法院豐原簡易庭依違反社會秩序維護法規定，各裁處罰鍰3000元。邱男不服提起抗告，經台中地院於裁定抗告駁回確定。

雲林縣警察局召開考績會，認為邱男違法經營商業屬實，期間長達4年10個月，總交易金額達103萬餘元，進口貨物報關24萬餘元，違反公務員服務法不得經營商業的規定，經內政部移送懲戒法院審理。

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邱男答辯指出，他擔任公職與妻子所經營的商業無關，未曾因私廢公，僅偶爾協助寄貨，並非經常性、持續性的工作，未曾影響過本職，他擔任警職近7年，戮力從公，歷任主管、同事及一般民眾皆有目共睹，希望能不受懲戒或從輕發落。

懲戒法院認為，邱男擔任警察，知法犯法，未能謹慎，嚴重損害機關形象及政府信譽，審酌邱男其配偶分工而實際參與經營的程度及職務表現，判決降1級改敘，併罰款10萬元。可上訴。（編輯：張銘坤）1131027