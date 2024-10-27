本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案應曉薇涉收賄圖利 北院裁定延長羈押2個月
首頁 / 社會

陸籍漁工違規上岸又搭訕環抱少年 判拘役80天

2024/10/27 15:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆27日電）中國大陸漁工蔣姓男子去年10月趁漁船停靠在基隆市正濱漁港內時，違規上岸買早餐，途中並搭訕強行環抱少年。法院審理後，判蔣男拘役80天，得易科罰金，緩刑2年。

基隆地檢署起訴書指出，蔣男去年10月2日清晨6時許，趁漁船停泊在正濱漁港時，未經許可自行上岸前往店家購買早餐，當天清晨6時30分，步行至公車站牌時，見1名少年正在等公車於是上前攀談，蔣男趁少年不及防備之際，以雙手強制環抱少年，經少年透過言語拒絕數次，蔣男才放手，步行回漁船。

事發後，少年向警方報案，經警方調閱監視器畫面，查出蔣男涉有重嫌，帶回製作筆錄後依法送辦，基隆地檢署偵查後，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例、強制罪等罪嫌，起訴蔣男。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

合議庭因蔣男自白犯罪，裁定改依簡易程序，法院指出，中國大陸船員縱使經許可隨漁船進入設有暫置場所的境內水域漁港，僅得停留在岸置場所或原僱用漁船上，而不得進入其他台灣地區，且蔣男強制環抱少年時，也知道少年當時未滿18歲，涉犯成年人故意對少年犯強制罪。

法官考量蔣男犯後坦承犯行，尚有悔意等情狀，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，未經許可進入台灣地區，及成年人故意對少年犯強制罪，判蔣男應執行拘役80天，得易科罰金。緩刑2年，並於判決確定後1年內，向國庫支付新台幣1萬元，全案可上訴。（編輯：方沛清）1131027

#台灣
#基隆地檢署
#正濱漁港
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.119
更多編輯台推薦新聞：