陸籍漁工違規上岸又搭訕環抱少年 判拘役80天

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（中央社記者王朝鈺基隆27日電）中國大陸漁工蔣姓男子去年10月趁漁船停靠在基隆市正濱漁港內時，違規上岸買早餐，途中並搭訕強行環抱少年。法院審理後，判蔣男拘役80天，得易科罰金，緩刑2年。

基隆地檢署起訴書指出，蔣男去年10月2日清晨6時許，趁漁船停泊在正濱漁港時，未經許可自行上岸前往店家購買早餐，當天清晨6時30分，步行至公車站牌時，見1名少年正在等公車於是上前攀談，蔣男趁少年不及防備之際，以雙手強制環抱少年，經少年透過言語拒絕數次，蔣男才放手，步行回漁船。

事發後，少年向警方報案，經警方調閱監視器畫面，查出蔣男涉有重嫌，帶回製作筆錄後依法送辦，基隆地檢署偵查後，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例、強制罪等罪嫌，起訴蔣男。

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合議庭因蔣男自白犯罪，裁定改依簡易程序，法院指出，中國大陸船員縱使經許可隨漁船進入設有暫置場所的境內水域漁港，僅得停留在岸置場所或原僱用漁船上，而不得進入其他台灣地區，且蔣男強制環抱少年時，也知道少年當時未滿18歲，涉犯成年人故意對少年犯強制罪。

法官考量蔣男犯後坦承犯行，尚有悔意等情狀，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，未經許可進入台灣地區，及成年人故意對少年犯強制罪，判蔣男應執行拘役80天，得易科罰金。緩刑2年，並於判決確定後1年內，向國庫支付新台幣1萬元，全案可上訴。（編輯：方沛清）1131027