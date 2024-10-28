台中18歲男無照撞死行人遭收押 法院：涉毒駕罪嫌重大

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（中央社記者蘇木春台中28日電）台中18歲白姓男子，昨天在北屯區無照駕駛租賃車撞死行人後逃逸，再失控自撞電箱遭逮。檢方偵辦時，白男坦承前一天施用毒品愷他命，檢方複訊後向法院聲請羈押白男，今天獲准。

台中地院今天發布新聞稿表示，全案經法官訊問被告白男後，認為他對於檢察官羈押聲請書所載施用毒品（愷他命，尿液中毒品濃度待檢驗）後，無照駕駛車輛發生交通事故致人於死，而逃逸的客觀犯罪事實並無爭執，僅否認有殺人的主觀犯意。

地院指出，法官認定白男涉犯服用毒品已不能安全駕駛，而駕駛動力交通工具致人於死罪、肇事逃逸罪、過失致死罪，且犯罪嫌疑重大、有逃亡之虞，認定有羈押必要，裁定應予羈押（無禁止接見通信必要）。

檢警查出，18歲白男27日上午9時5分，無駕照駕駛小客車，沿北屯路240巷往東方向直行，近三光北一街108巷口時，撞擊1名行人後肇事逃逸，行人送醫宣告不治。

白男肇事後，約上午9時20分，逃逸行駛至北屯區太原路三段與環中東路口，突然失控自撞路旁電箱，警方獲報到場將白男逮捕帶回偵辦，白男酒測無酒駕，但在車上進行採驗時發現不明粉末，警方對白男採集檢體後送驗。

白男供稱，車輛屬租賃車，由家人租用，辯稱不知道有撞到人，但坦承前一天有吸食毒品愷他命。警方昨天晚間依過失致死等罪嫌，將白男移送台中地檢署偵辦，檢方當晚認定他涉犯毒駕、過失致死等罪，向法院聲請羈押。（編輯：李淑華）1131028

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