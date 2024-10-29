衛武營旁停車場隨機傷人 男持斧攻擊路人遭起訴

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（中央社記者洪學廣高雄29日電）高雄衛武營公園旁停車場日前發生隨機傷人事件，黃姓男子吸毒後持斧頭、拔釘器攻擊鄭姓老翁頭部，幸被路人阻止，送醫急救撿回一命。雄檢偵結依殺人未遂罪起訴黃男。

高雄地檢署偵查時，黃男坦承有持拔釘器攻擊鄭男，但否認有使用斧頭。但檢方依據鄭男和葉姓路人證詞不採信其說詞，偵結後依殺人未遂罪提起公訴。

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起訴書指出，39歲黃男今年8月26日下午4時許吸食二級毒品安非他命後騎車至衛武營都會公園旁公有收費停車場，見年近80歲、不認識的鄭男停好機車準備進入公園時，隨即下車尾隨對方，先詢問有無打火機可以借用，之後就無故持斧頭、拔釘器攻擊鄭男頭部。

所幸現場目擊的葉姓路人趨前制止阻擋，黃男才棄置凶器逃離，鄭男則血流如注送醫急救，後續診斷出頭骨骨折合併頭皮撕裂傷。轄區警方獲報前往當場查扣相關凶器跟證物，1小時後前往黃男三民區住處逮人到案。（編輯：陳清芳）1131029