台南地院：院檢各司其職 「失和說」顯有誤會

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（中央社記者張榮祥台南29日電）南檢偵辦光電弊案，聲押台鹽綠能前董事長陳啟昱等5人，台南地院裁定駁回，媒體報導台南院檢失和浮上檯面。南院今天表示，院檢業務互動正常，各司其職，報導顯有誤會。

媒體報導，台南院檢失和，肇因於早年爆發檢方監聽法官引起雙方嫌隙，如今台鹽綠能公司前董事長陳啟昱等5人遭台南地檢署聲押禁見，台南地方法院以罪證不足，駁回聲請。

台南地方法院今天發出新聞稿指出，全案依法律及相關抗告行政流程處理，台南院檢本於法律賦予職權，在審判偵查角色各盡審檢之責。南院不論是強制處分審核或訴訟審判，以法律規範作為唯一適用依據與判斷標準，立基於法律職權與專業立場，不應也不會摻雜、考慮其他非法律相關因素。

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南院表示，台南院檢業務互動往來正常，各司其職，媒體報導院檢失和顯有誤會。目前全案偵查中，尚未確定，需進行相關後續程序，希望外界勿以未經查證傳言加以臆測，給予純淨司法審判空間。

南檢偵辦光電弊案，10月23日聲押禁見台鹽綠能前董事長陳啟昱、前總經理蘇坤煌、郭姓前副總經理、及鴻暉國際公司蘇姓負責人、晁暘開發公司戴姓負責人等5人，台南地院24日裁定駁回，南檢不服提起抗告，台灣高等法院台南分院昨天撤銷原裁定，發回地院更裁，預定31日開庭。（編輯：謝雅竹）1131029