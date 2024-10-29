本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

澎湖地檢突擊10廢棄物棄置熱點 查獲16件非法傾倒

2024/10/29 18:40（10/29 19:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
澎湖地檢署檢察官吳巡龍（前右）29日率領「環保聯合稽查小組」出擊，在轄內10個廢棄物棄置地點，共查獲16件不法非法傾倒廢棄物案件。（澎湖地檢署提供）中央社 113年10月29日
澎湖地檢署檢察官吳巡龍（前右）29日率領「環保聯合稽查小組」出擊，在轄內10個廢棄物棄置地點，共查獲16件不法非法傾倒廢棄物案件。（澎湖地檢署提供）中央社 113年10月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣29日電）澎湖最美麗海灣，時有民眾傾倒事業廢棄物，嚴重影響市容，澎湖地檢署今天主動出擊，清查全島10個廢棄物棄置地點，查獲16件非法傾倒廢棄物案件，依法由檢警偵辦及環保裁處。

澎湖「環保聯合稽查小組」今天由地檢署檢察官吳巡龍、主任檢察官郭耿誠率澎湖環保局、刑事警察環保警察隊、馬公、白沙、望安3個分局偵查隊、澎湖憲兵隊、澎湖調查站等機關分赴馬公、湖西及白沙等3市鄉聯合稽查非法傾倒廢棄物案件，在轄內10個廢棄物棄置地點，共查獲16件非法傾倒廢棄物案件。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

澎湖地檢指出，所清查16件非法傾倒廢棄物案件中，有6件為涉及違反廢棄物清理法的刑事案件，將由檢方指揮澎湖刑事警察大隊、馬公及白沙分局積極偵辦，10件為行政不法案件，將由澎湖縣政府環保局依法裁罰。

澎湖地檢署檢察長陳佳秀表示，澎湖以海洋、觀光立縣，對澎湖環境永續發展極為重視，檢察官對於違反廢棄物清理法案件的偵辦，更是責無旁貸，由檢方組成「環保聯合稽查小組」，針對轄區廢棄物傾倒熱點，會不定期嚴加清查，杜絕不肖人士心存僥倖非法棄置廢棄物，以維護澎湖得天獨厚優美環境。（編輯：陳仁華）1131029

澎湖地檢署「環保聯合稽查小組」29日主動出擊，檢察官吳巡龍（左）親自帶隊清查全島10處廢棄物棄置點，查獲16件非法傾倒廢棄物案，依法分別將案件交由檢警偵辦或環保局裁處。（澎湖地檢署提供）中央社 113年10月29日
澎湖地檢署「環保聯合稽查小組」29日主動出擊，檢察官吳巡龍（左）親自帶隊清查全島10處廢棄物棄置點，查獲16件非法傾倒廢棄物案，依法分別將案件交由檢警偵辦或環保局裁處。（澎湖地檢署提供）中央社 113年10月29日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：