澎湖地檢突擊10廢棄物棄置熱點 查獲16件非法傾倒

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（中央社澎湖縣29日電）澎湖最美麗海灣，時有民眾傾倒事業廢棄物，嚴重影響市容，澎湖地檢署今天主動出擊，清查全島10個廢棄物棄置地點，查獲16件非法傾倒廢棄物案件，依法由檢警偵辦及環保裁處。

澎湖「環保聯合稽查小組」今天由地檢署檢察官吳巡龍、主任檢察官郭耿誠率澎湖環保局、刑事警察環保警察隊、馬公、白沙、望安3個分局偵查隊、澎湖憲兵隊、澎湖調查站等機關分赴馬公、湖西及白沙等3市鄉聯合稽查非法傾倒廢棄物案件，在轄內10個廢棄物棄置地點，共查獲16件非法傾倒廢棄物案件。

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澎湖地檢指出，所清查16件非法傾倒廢棄物案件中，有6件為涉及違反廢棄物清理法的刑事案件，將由檢方指揮澎湖刑事警察大隊、馬公及白沙分局積極偵辦，10件為行政不法案件，將由澎湖縣政府環保局依法裁罰。

澎湖地檢署檢察長陳佳秀表示，澎湖以海洋、觀光立縣，對澎湖環境永續發展極為重視，檢察官對於違反廢棄物清理法案件的偵辦，更是責無旁貸，由檢方組成「環保聯合稽查小組」，針對轄區廢棄物傾倒熱點，會不定期嚴加清查，杜絕不肖人士心存僥倖非法棄置廢棄物，以維護澎湖得天獨厚優美環境。（編輯：陳仁華）1131029