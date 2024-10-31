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颱風康芮襲台27傷災情多路樹倒塌 太魯閣2捷克遊客失聯

2024/10/31 10:34（10/31 11:38 更新）
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颱風康芮來襲，31日上午台中海線地區紅綠燈桿被強風吹歪，電線垂在半空中。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年10月31日
颱風康芮來襲，31日上午台中海線地區紅綠燈桿被強風吹歪，電線垂在半空中。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年10月31日
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（中央社記者劉建邦台北31日）颱風康芮襲台，中央災害應變中心今天表示，颱風釀27人受傷，包含新竹縣等10縣市，無人死亡，災情累計118件，路樹倒塌最多，仍未連繫上赴太魯閣國家公園2名捷克籍遊客。

中央災害應變中心今天上午召開颱風康芮第5次工作會報，總統賴清德、行政院長卓榮泰等人到場視察聆聽各部會報告。依中央災害應變中心報告，颱風釀27人受傷，統計至上午7時新增22人受傷，在新竹縣、高雄市等10縣市，無人死亡及失蹤。

報告顯示，颱風造成災情累計118件，增加92件，處理中59件，以路樹倒塌、民生基礎建設損壞災情最多；針對2名捷克籍遊客赴太魯閣國家公園失聯，相關單位持續連繫。

中央災害應變中心表示，留宿在武陵農場27名遊客，為避免冒險下山，引發危險，採就地安置，後續視風雨及道路狀況才會許可離開，相關單位已提供食宿。

執行預防性疏散撤離共9縣市，包含新北、新竹、南投、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東。至上午8時，累計撤離8600人，6縣市開收容所71處，安置1321人。

中央災害應變中心表示，針對中國貨輪「鈺洲啟航」29日下午在新北市野柳岬外0.6浬下雙錨，等候船務代理公司安排拖船救助，因入夜後風雨增強，船長評估棄船，海巡署派艇救援，17名人員全救回，晚上平安返抵基隆港。

至今天上午6時，「鈺」輪距岸過近，導致雷達無法鎖定，因現場天侯惡劣，相關人員無法前往確認貨輪狀況，目前貨輪仍傾斜擱淺岸際。

中央災害應變中心指出，針對淹水警戒預警從今天下午4時起，新北市烏來區、五股區，台南市白河區，宜蘭縣大同鄉,冬山鄉；花蓮縣花蓮市、新城鄉、 秀林鄉、吉安鄉、壽豐鄉發布為一級警戒區域。

台東31日上午籠罩在颱風康芮暴風圈，蘭嶼風雨增強，海邊長浪激起10幾公尺高浪花。中央社記者盧太城台東攝 113年10月31日
台東31日上午籠罩在颱風康芮暴風圈，蘭嶼風雨增強，海邊長浪激起10幾公尺高浪花。中央社記者盧太城台東攝 113年10月31日

中央災害應變中心表示，颱風造成全台曾停電1.8萬餘戶，修復中4461戶，以花蓮縣、台東縣最多；累計淹水5件，未退水3件在桃園市，水深約10至20公分。

中央災害應變中心指出，至上午天6時30止發布紅色土石流警戒1條及大規模崩塌潛勢區1處在新北市；黃色土石流警戒143條及大規模崩塌潛勢區5處分別在新北、宜蘭、花蓮、台東。

中央災害應變中心表示，強烈颱風康芮暴風圈影響台灣時間為今天至明天，主要強降雨區為東半部、北部沿海及中南部山區，須嚴防颱風衝擊，沿海低窪與易淹水區須做好防汛準備。

此外，東半部、恆春半島及沿海地區，須留意長浪及強陣風，民眾勿赴海邊觀浪。坡地災害高風險區包含雙北市、桃園市、新竹、南投、嘉義、高屏宜花及台東的山區，因近期地震及颱風造成坡地災區，須預防發生二次災害。（編輯：林恕暉）1131031

（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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