京華城案 北院上午召開柯文哲延押庭

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（中央社記者林長順台北1日電）台北地檢署偵辦京華城案，認定前台北市長柯文哲涉犯貪污收賄、圖利等罪，有勾串之虞，向法院聲請延長羈押。台北地方法院訂於今天上午召開延押庭，並提訊在押的柯文哲到庭。

北檢偵辦京華城案，今年9月5日聲請羈押禁見柯文哲獲准，由於羈押期限將至，檢察官10月25日向台北地方法院聲請延押柯文哲。

北檢指出，柯文哲涉犯貪污治罪條例違背職務收賄、主管監督事務圖利等罪嫌，有勾串共犯或證人的事實；又此案重要關係人許芷瑜目前仍滯留境外，且仍有被告於市長時期的舊屬及相關證人尚未傳喚到案說明。

檢察官考量柯文哲雖已卸任，但仍具有一定的實質影響力，也足證其有勾串尚未到案共犯或證人之虞，如果沒有予以延長羈押，恐使案情隱晦不明的危險升高，難以有效追訴。

台北地方法院受理案件後，原訂10月31日下午2時召開延押庭，但颱風「康芮」來襲，台北市政府宣布10月31日停止上班上課而暫緩。北市府已宣布今天正常上班上課，柯文延押庭將於上午9時30分在第四法庭開庭。（編輯：戴光育）1131101