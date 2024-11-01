本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
防疫有成 台灣正式列為非洲豬瘟非疫國
首頁 / 社會
京華城案
新聞專題
京華城案2/300
首頁 / 社會

京華城案 北院上午召開柯文哲延押庭

2024/11/1 09:36（11/1 10:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北1日電）台北地檢署偵辦京華城案，認定前台北市長柯文哲涉犯貪污收賄、圖利等罪，有勾串之虞，向法院聲請延長羈押。台北地方法院訂於今天上午召開延押庭，並提訊在押的柯文哲到庭。

北檢偵辦京華城案，今年9月5日聲請羈押禁見柯文哲獲准，由於羈押期限將至，檢察官10月25日向台北地方法院聲請延押柯文哲。

北檢指出，柯文哲涉犯貪污治罪條例違背職務收賄、主管監督事務圖利等罪嫌，有勾串共犯或證人的事實；又此案重要關係人許芷瑜目前仍滯留境外，且仍有被告於市長時期的舊屬及相關證人尚未傳喚到案說明。

檢察官考量柯文哲雖已卸任，但仍具有一定的實質影響力，也足證其有勾串尚未到案共犯或證人之虞，如果沒有予以延長羈押，恐使案情隱晦不明的危險升高，難以有效追訴。

台北地方法院受理案件後，原訂10月31日下午2時召開延押庭，但颱風「康芮」來襲，台北市政府宣布10月31日停止上班上課而暫緩。北市府已宣布今天正常上班上課，柯文延押庭將於上午9時30分在第四法庭開庭。（編輯：戴光育）1131101

#台北市
#台北地方法院
#台北地檢署
#北檢
#台北市政府
#柯文哲
#京華城案
#許芷瑜
延伸閱讀
議員指柯文哲違規收沈慶京字畫 質疑為京華城案前金京華城案彭振聲涉貪污圖利 北院裁定延押禁見2個月京華城案沈慶京涉行賄 北院裁定延長羈押2個月遭指收威京子公司政治獻金 黃珊珊：依法如實申報辦柯文哲京華城等案是否違反偵查不公開 最高檢發交高檢署查明
柯文哲
京華城案 台北地院11/1召開柯文哲延押庭颱風康芮來襲10/31北市停班課 柯文哲延押庭順延至11/1
許芷瑜
京華城案 北檢傳喚國土署科長等人作證後請回柯文哲秘書許芷瑜搜索前出境 北檢：已改列被告
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
京華城案 台北地院11/1召開柯文哲延押庭
172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：