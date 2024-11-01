賴佩霞涉違法廣告心理諮商 北檢傳喚說明

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（中央社記者林長順台北1日電）藝人賴佩霞遭檢舉違反心理師法，台北市衛生局認定賴佩霞違法廣告心理諮商，開罰新台幣3萬元並移送台北地檢署偵辦。檢察官今天以被告身分傳喚賴佩霞到案，目前正在偵訊中。

賴佩霞因在「賴佩霞／好好說話」網站上宣稱提供情緒精神、身心症狀等議題的一對一諮詢服務，遭質疑無心理師證書卻提供心理諮商服務，有違反心理師法疑慮。

台北市衛生局認定賴佩霞違反心理師法第27條第2項「非心理治療所或心理諮商所，不得為心理治療或心理諮商廣告」規定，裁處新台幣3萬元罰鍰。

另外，針對賴佩霞涉及心理師法第42條第1項「未取得臨床心理師或諮商心理師資格，擅自執行臨床心理師或諮商心理師業務」部分，北市衛生局移送北檢偵辦。

對此，賴佩霞今年初透過助理回應，絕無蓄意違法意圖，工作至今一直恪守專業規範，但因參選公職引來插曲，實感遺憾，她始終坦承面對各方檢視、指教，並配合相關單位調查與指導。

北檢受理案件後，分他字案偵辦，檢察官今天上午傳喚賴佩霞說明。

依據心理師法第42條第1項規定，未取得臨床心理師或諮商心理師資格，擅自執行臨床心理師或諮商心理師業務者，可處2年以下有期徒刑，得併科新台幣3萬元以上、15萬元以下罰金。（編輯：戴光育）1131101