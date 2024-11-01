捷克籍夫婦受困太魯閣山區獲救 感謝台灣救援

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣1日電）捷克籍夫婦颱風來襲期間受困太魯閣山區，因道路還沒搶通，空勤總隊今天上午出動直升機，將2人平安載下山，他們身體狀況良好，感謝台灣的幫忙，獲救後只想好好睡一覺。

38歲的史塔尼斯拉夫（Stanislav）跟35歲妻子安娜（Anna）曾來過台灣，這次安排太魯閣登山行程，原以為避開颱風季，沒想到入山後遇到強颱康芮來襲。

史塔尼斯拉夫解釋，因登山行程長達2週，27日入山後為節省手機電力而關機，所以沒有收到太管處發的颱風通知簡訊跟電話，發現山區風雨變大，很多樹枝都被吹落。

夫妻倆原本安排從岳王亭入山後，走奇萊東稜路線，11月7日從松雪樓離開。行程第4天因持續爬坡且路況不佳，2人評估認為超出能力範圍，決定折返回岳王亭結束行程，回程路上遇到溪溝暴漲，昨天中午才打開手機求救。

史塔尼斯拉夫表示，登山期間並不知道有颱風來襲，透過求救電話向太管處、花蓮縣消防人員取得聯繫後，找到平坦且安全的地區紮營，在原地等待救援。因提前結束行程、糧食充足，將近2天時間都躲在帳篷裡取暖，度過風雨跟夜間不到5度的低溫。

花蓮縣消防局救災救護第一大隊長林武正指出，救援過程受限訊號，無法確認位置，加上天氣不佳無法立刻動員上山，所幸今天上午天氣穩定，黑鷹直升機順利出動救援。

林武正說，上午7時許在岳王亭上方沿著沿海林道約30分鐘路程接觸到捷克籍登山客，順利將2人救下山。

花蓮消防局提供簡單食物跟熱飲後，捷克籍夫妻恢復活力，他們向消防人員表示不需送醫。史塔尼斯拉夫說，感謝台灣的協助跟救援，現在只想好好睡一覺。（編輯：郭諭儒）1131101