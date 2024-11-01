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男子涉三角戀持刀殺人 二審仍判無期徒刑

2024/11/1 15:42
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（中央社記者謝幸恩台北1日電）高姓男子、潘姓男子因分別與廖姓女子交往而起口角，高男持刀殺死潘男。一審士院國民法官庭判處無期徒刑，經上訴，二審高等法院今天駁回上訴，仍維持無期徒刑判決，可上訴。

全案起於，高男與廖女為前任男女朋友，潘男與廖女為現任男女朋友。民國112年3月21日深夜，高男帶著摺疊刀到廖女與潘男的台北市內湖區住處，3人爆發爭執。

潘男先持刀劃傷高男臉部，廖女隨即報警，潘男見狀欲奪取廖女手機，高男隨即持摺疊刀多次揮砍潘男頭部、頸部、手部；潘男因失血過多倒臥在地，送醫後傷重不治。士林地檢署依殺人罪起訴高男，並適用國民法官參審。

一審士林地方法院判決指出，高男否認犯行，辯稱是為保護自己與廖女不受潘男的侵害，僅是防衛過當，但國民法官認定高男犯殺人罪，事證明確。

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一審合議庭認為，高男持刀多次揮砍，有殺人的不確定故意，且潘男當下已未有反擊、搶奪等行為，客觀上無任何侵害，不屬於正當防衛，判處無期徒刑，褫奪公權終身。案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天做出判決。

二審指出，高男否認有殺人犯意，案發後僅有設法脫身的念頭，無真摯救護的想法，未與潘男家屬達成和解或賠償損害，也未取得諒解或宥恕，認定一審判決量刑妥適，仍維持無期徒刑判決，還可上訴。（編輯：張銘坤）1131101

#士林地方法院
#士林地檢署
#台灣高等法院
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