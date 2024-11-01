海象不佳 擱淺野柳中國貨輪抽油作業暫停

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰新北1日電）中國籍「鈺洲啟航輪」昨天在新北野柳岸際擱淺，交通部航港局今天調派多艘作業船前往現場海域計畫抽取油料，避免漏油污染環境，但因海象不佳，作業取消，明天視海象再決定是否作業。

「鈺洲啟航輪」29日上午駛離基隆港，原本預計前往中國福建省漳州市，但航行至野柳岬海域時，由於載重及受到颱風康芮外圍環流強勁風力及海流影響，使得運轉能力不足，滯留在野柳岬0.6浬近海後下雙錨棄船，17名船員之後由海巡署巡防艇接駁送至基隆。

「鈺洲啟航輪」昨天更觸礁擱淺在野柳岬。據了解，「鈺洲啟航輪」存有37噸柴油、247噸重油。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今天上午，相關單位確定初步沒有漏油後，航港局派遣平台船「海歷15號」、「詠順1號」作業船前往現場海域，另有近10艘船隻於現場分別負責警戒、佈放攔油索等任務，預計下午展開抽油作業，避免污染北海岸及基隆海域。

航港局北部航務中心主任何文智指出，因「鈺洲啟航輪」的設計是左舷才有油櫃，擱淺靠礁石的是在右舷，油櫃並沒有撞擊礁石發生破裂，算是不幸中的大幸。

他表示，因作業必須確認人員安全無疑，且抽油過程中，也不能因風浪讓油管有斷開外漏疑慮，要百分百沒問題情況下才能進行，但因下午因海象不佳，無法抽油，不過攔油索已佈放完成，整備好在旁待命，若明天海象轉好可隨時上場抽油。（編輯：張銘坤）1131101