颱風康芮襲台釀2死617傷 農損逾2.7億元

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（中央社記者劉建邦台北2日電）中央災害應變中心指出，颱風「康芮」對台灣威脅已解除，颱風襲台期間，統計至今天上午9時止，造成2死617傷。至於農業災情通報，總損失共新台幣2.7億餘元。

中央災害應變中心上午召開颱風「康芮」第10次工作會報，由副指揮官、消防署長蕭煥章主持。依報告，颱風「康芮」對台灣威脅已解除，新北市、基隆市、花蓮縣災害應變中心仍維持二級開設。

報告顯示，統計至上午9時止，颱風襲台期間，造成2人死亡、617人受傷，死亡分為南投縣仁愛鄉的1名56歲泰國籍女性開車被倒塌樹木壓傷送醫不治、台北市內湖區1名48歲男性騎車遭倒塌電線桿壓倒送醫不治；受傷部分，上次累計580人，今天上午新增37人，共617人。

針對南投縣4名族人失聯案，中央災害應變中心表示，目前已由空勤總隊尋獲4人，成功吊掛且降落在奧萬大停機坪。新竹縣尖石鄉司馬庫斯因斷橋、桃園市復興區嘎拉賀部落因道路中斷而成為孤島，已報妥直升機準備支援。

中央災害應變中心指出，至今上午8時止，颱風造成災情共1萬723件，處理中1272件，以路樹倒塌、民生基礎設施最多，集中在雙北市。5縣市開收容所，分別包含基隆、桃園、南投、高雄、花蓮，共12處安置193人。

針對水電部分，中央災害應變中心表示，全台曾停電93.8萬餘戶，待修復3.4萬餘戶，預估11月3日下午4時50分完成供電；全台曾停水6.3萬餘戶，停水中5083戶，預估2日中午12時30分完成供水。公路災阻路段15處、道路災情2處。

此外，基地台層受損1278座，待修護248座，預估11月4日修復完成。市話曾中斷2.3萬餘戶、待修護2152戶，預估3日修復完成。

中央災害應變中心指出，至於農業災情通報，總損失共新台幣2.7億餘元，雲林縣損失1.5億餘元及台東縣損失3774萬元較為嚴重，農作物受損以蒜頭較嚴重，其次為玉米、番荔枝、二期水稻及落花生等。

蕭煥章最後表示，感謝各部會進駐人員辛勞，現階段重點為協助地方政府災後復原，針對例如道路受阻等狀況需陸續搶修，盡快讓民眾恢復日常生活。（編輯：戴光育）1131102