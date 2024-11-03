跨國婚媒營利涉違法 移民署：近3年已裁罰298件

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）網友發文指出，有越南籍配偶收取介紹費介紹母國女子來台結婚。對此，移民署今天說，跨國婚姻媒合不得為營業項目，違者最高可處新台幣100萬元罰鍰，近3年已裁罰298件。

針對近期有匿名網友在社群媒體社團發文表示，有越南籍配偶介紹其母國女子來台和國人結婚，且收取介紹費用。

移民署今天透過新聞稿聲明，依據入出國及移民法第58條規定，跨國婚姻媒合不得為營業項目，也不得要求或期約報酬，違者可處20萬元以上100萬元以下罰鍰，並得按次處罰，呼籲民眾切勿以身試法。

移民署指出，現行法令規定是為健全跨國婚姻媒合環境，以保障結婚當事人權益，以及避免物化女性與商品化婚姻，雖無禁止個人從事跨國婚姻媒合行為，但仍不能要求期約報酬或登載廣告，並已針對此類違法行為加強查察強度，近3年依法裁罰298件。

同時，也呼籲民眾不要輕易聽信社群媒體社團的私人介紹行為，以免日後發生糾紛而投訴無門。

移民署表示，目前合法的婚姻媒合團體有38家，並定期辦理教育訓練、服務品質評鑑及業務檢查，以提升服務品質，有需求的民眾可至移民署官網查詢。

另外，為建立民眾對於跨國婚姻媒合的正確觀念，避免不慎觸法遭到重罰，移民署也製作宣導短片等文宣，透過多元管道加強宣導，以保障民眾權益。（編輯：方沛清）1131103