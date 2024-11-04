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颱風前夕德基水庫洩洪2農民受困 中市警消架梯救出

2024/11/4 09:40
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（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中65歲鄧姓男子與48歲陳姓男子日前在八寶圳溢洪道附近農地工作，結束農忙欲返家時，因上游水庫洩洪，八寶圳溢洪道溢流，無法通行，警消人員架梯救援，2人平安獲救。

颱風康芮來襲，大甲溪上游的德基水庫事前實施預防性水庫洩洪措施。東勢分局今天發布新聞稿指出，鄧男與陳男在10月30日上午7時許，駕車前往八寶圳溢洪道附近農地工作，下午4時農忙結束返家，發現八寶圳溢洪道開始溢流。

警方指出，水流寬達4米，水勢兇猛，2人無法通行，警消到場後，鄧男曾試圖從另一邊水溝涉水而過，被聯合勸退，請他們先返回安全地方等待救援。

警消聯繫農田水利署八寶圳工作站，了解洩洪時間預計至31日上午，颱風康芮來襲，害怕2人在簡陋工寮會有安全之虞，出動搜救人員前往救援，下午6時將鄧男與陳男救出。

東勢分局土牛派出所長黃金條表示，颱風康芮來襲前，已前往八寶圳溢洪道附近以封鎖線將道路做簡易封閉措施，水庫洩洪前也會發送通知給水域附近居民，2名男子可能誤將手機設置飛航模式，才會沒注意到訊息。

東勢分局長林中興呼籲，農田水利署皆會在溢洪道附近設置警告標語，水庫洩洪前也都會廣播、發送通知給在附近活動民眾，警方設置封鎖線即表示前方可能有危險，民眾在看到相關警告訊息時應提高警覺，勿存僥倖心態進入危險水域。（編輯：陳仁華）1131104

林中興
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