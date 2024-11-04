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擱淺貨輪未留港 基隆港：貨載量體過大申請出港避風

2024/11/4 21:18（11/4 21:40 更新）
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中國籍貨輪「鈺洲啟航」日前觸礁擱淺在新北市野柳岬，船上存有290噸油品，作業人員4日完成抽油前置作業，但海象依舊差，加上滿潮，經確認後，油孔已浸泡在海水中，施工機具也無法送上貨輪，仍無法抽油。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年11月4日
中國籍貨輪「鈺洲啟航」日前觸礁擱淺在新北市野柳岬，船上存有290噸油品，作業人員4日完成抽油前置作業，但海象依舊差，加上滿潮，經確認後，油孔已浸泡在海水中，施工機具也無法送上貨輪，仍無法抽油。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年11月4日
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（中央社記者王朝鈺基隆4日電）中國貨輪「鈺洲啟航」在颱風來襲前，離開基隆港擱淺在野柳岬，對於外界質疑遭趕出港，基隆港務分公司今天表示，「鈺洲啟航」貨載量體過大，自知無法在港避風，提出出港避風申請。

前基隆市船務代理公會理事長曹育民今天表示，以前颱風來襲時，靠泊在基隆港的船舶會塞到爆，雙靠泊甚至三靠泊都有，因為當時的港務人員深知基隆港內港三面環山，非常適合避風。

曹育民表示，但颱風來襲難免會有危險性，如今基隆港務分公司就為了這個「難免」，不准船舶在基隆港避風，港務公司把船舶趕出港都說是「有根有據」，因為已提早公布並通知，但這種作法真的是禍國殃民，遺害百代。

對此，基隆港務分公司表示，颱風期間基隆港並非將所有船舶淨空，僅針對貨櫃船、化學品船、大型客輪、高乾舷船舶、吃水較深船舶，請這類船舶於實施船舶進出港管制前出港避颱，此項原則從未變更，以颱風康芮為例，留在基隆港內各類避風船舶共計90艘。

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基隆港務分公司表示，由於「鈺洲啟航」載運橋式起重機，貨載量體過大、重心過高，且高度達水線以上70公尺，遠超過貨櫃船高度，「鈺洲啟航」自知無法在港避風，在基隆港自10月31日清晨6時開始實施船舶進出港管制前，已於10月28日下午提出出港避風申請，基隆港務分公司考量「鈺洲啟航」在港避風的困難性，於當天下午5時7分同意出港。

基隆港務分公司指出，船務代理公司在10月28日晚間6時2分申請引水人登輪引航時，引水人辦事處認為天色已晚，經船務公司與引水人協調後，決定於10月29日上午7時出港。（編輯：李錫璋）1131104

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